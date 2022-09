Rio tinto ord : Répond aux opposants à son projet australien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto prend note du rapport d'évaluation indépendant publié par Energy Resources of Australia (ERA) le 26 septembre 2022, afin d'évaluer le projet de réhabilitation de Ranger, dans le Territoire du Nord de l'Australie.



Rio Tinto comprend l'opposition à long terme des propriétaires traditionnels, le peuple Mirarr, à la poursuite de l'exploitation minière de l'uranium sur son territoire.



Rio Tinto reste déterminé à faire en sorte que la réhabilitation soit achevée selon des normes qui permettront d'établir un environnement similaire à celui du parc national de Kakadu adjacent et continue de fournir un soutien technique au projet.



' Nous cherchons à refléter leurs souhaits dans notre approche de l'engagement de réhabilitation d'ERA, ayant compris depuis longtemps son opposition à toute nouvelle exploitation minière ', soutient Kellie Parker, chef de la direction de Rio Tinto Australie.



' Nous pensons que la réhabilitation de la zone du projet Ranger, qui est d'une importance cruciale pour le peuple Mirarr, Rio Tinto et ERA, peut être réalisée d'une manière conforme à leurs souhaits. Cela reste notre priorité absolue et notre engagement. '



