Rio tinto ord : Repli généralisé de la production au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Rio Tinto publie aujourd'hui ses données de production, au titre du 3e trimestre, une période qui s'est avérée difficile sur le plan opérationnel puisque toutes les productions de minerai sont en recul.



' Malgré une amélioration par rapport au trimestre précédent, nous reconnaissons qu'il est possible d'améliorer notre performance', explique Jakob Stausholm, le directeur général.



Seules les expéditions de minerai de fer depuis Pilbara ont augmenté de 2% par rapport au 3e trimestre 2020 et s'établissent à 83.4 Mt (millions de tonnes).



En revanche, la production de ce minerai de fer à Pilbara a chuté de 4%, à 83.3 Mt. La production de Bauxite est, elle-aussi, en recul (-3%, à 14 Mt), tout comme le minerai de cuivre (-3%, à 125.2 kilotonnes), les granulés et concentrés de minerai de fer (-8%, à 2.2 Mt), la production d'aluminium (-3%, à 774 kilotonnes) ou encore la production de dioxyde de titane (-29% à 209 kt).



Par conséquent, Rio Tinto anticipe désormais une baisse des expéditions depuis Pilbara, celles-ci étant attendues entre 320 et 325 Mt contre entre 325 et 340 Mt dans la précédente guidance.





