Rio tinto ord : Renouvelle des partenariats en Australie

(CercleFinance.com) - Rio Tinto engagera 75 millions de dollars australiens sur 10 ans pour renouveler ses partenariats avec le Shire of Ashburton et la City of Karratha de la région du Pilbara afin de poursuivre la réalisation d'une série de projets communautaires importants dans les deux régions.



Les partenariats renouvelés s'appuieront sur les relations de Rio Tinto avec ses partenaires gouvernementaux locaux et les renforceront.



Richard Cohen, directeur général de Rio Tinto, a déclaré : 'Rio Tinto s'est engagé à être une bonne entreprise locale et cela commence par des liens avec les communautés où nous faisons des affaires.'



Le président de Shire of Ashburton, Kerry White, a reconnu le succès du partenariat avec Rio Tinto au cours des dix dernières années. 'Le partenariat avec Rio Tinto a permis au comté d'offrir une série d'événements, d'activités et d'infrastructures clés aux communautés', a-t-elle déclaré.



