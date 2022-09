Rio tinto ord : Rejoint la First Movers Coalition

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé aujourd'hui qu'il se joindra à la First Movers Coalition, une initiative mondiale visant à favoriser la commercialisation de technologies sans carbone en exploitant le pouvoir d'achat et les chaînes d'approvisionnement.



Plus de 50 sociétés, représentant une valeur marchande collective d'environ 8 500 milliards de dollars sur les cinq continents, font désormais partie de la coalition afin de créer des marchés précoces pour les technologies innovantes en matière d'énergie propre.



L'initiative est menée par le Forum économique mondial et le gouvernement américain et cible des secteurs tels que l'aluminium, l'aviation, les produits chimiques, le béton, le transport maritime, l'acier et le camionnage, qui sont responsables de 30 % des émissions mondiales.



' La transition vers une économie à faible émission de carbone est au coeur de notre stratégie et sa réussite nécessitera des changements tout au long de la chaîne de valeur, ce que nos engagements envers la coalition First Movers visent à soutenir ', déclare Alf Barrios, directeur commercial de Rio Tinto.



