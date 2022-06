Rio tinto ord : Protocole d'accord avec le groupe Salzgitter

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir signé un protocole d'accord avec le groupe Salzgitter avec l'idée de parvenir à développer conjointement la fabrication d'acier sans émission de carbone.



Les deux partenaires comptent étudier les moyens d'optimiser boulettes, morceaux et fines (soit la poussière) de minerai de fer utilisés dans la fabrication d'acier par réduction directe à l'hydrogène.



Rio Tinto produit des boulettes et du concentré de minerai de fer via sa société canadienne Iron Ore Company of Canada, ainsi que des morceaux et des fines de minerai de fer dans la région de Pilbara, en Australie occidentale.



Le partenariat se concentrera sur l'utilisation potentielle de ces produits dans le programme SALCOS - Salzgitter Low CO2 Steelmaking, qui vise une production d'acier pratiquement sans carbone, commençant progressivement en 2025 en utilisant la réduction directe de l'hydrogène.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.