Rio tinto ord : Projet pour améliorer la culture d'entreprise

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce le lancement d'un programme pilote avec BHP et Fortescue visant à contribuer à l'élimination des comportements irrespectueux dans l'industrie des ressources, notamment le harcèlement sexuel, l'intimidation et le racisme.



Le lancement intervient après que les trois sociétés ont formé un partenariat en octobre de l'année dernière dans le cadre de leur réponse combinée aux rapports de harcèlement sexuel inacceptable dans l'industrie minière.



Les trois sociétés ont travaillé avec des experts de premier plan pour concevoir et développer le premier programme de l'industrie visant à éduquer les nouveaux entrants dans le secteur.



