Rio tinto ord : Parvient à un accord pour la mine de Panguna

(CercleFinance.com) - Rio Tinto et les habitants de la communauté de Bougainville parviennent à un accord pour évaluer les impacts de la mine de Panguna.



Cet accord permet d'identifier et d'évaluer les impacts de l'ancienne mine de cuivre de Panguna à Bougainville. Cet accord fait suite à plusieurs mois de discussions facilitées par le Point de contact national australien de l'OCDE (AusNCP).



Un comité conjoint sera formé pour superviser une évaluation indépendante détaillée de la mine de Panguna afin d'identifier et de mieux comprendre les impacts réels et potentiels sur l'environnement et les droits de l'homme de la mine qui a cessé ses activités en 1989.



' Les parties prenantes ont fait part de leurs inquiétudes quant aux impacts sur l'eau, la terre et la santé. Ce processus permettra à toutes les parties de mieux comprendre ces questions importantes, afin qu'ensemble nous puissions envisager la bonne marche à suivre.' a déclaré Jakob Stausholm, Directeur Général de Rio Tinto.



