Rio tinto ord : Ouvre un hub de vaccination à l'aéroport de Perth

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce l'ouverture de son centre de vaccination à l'aéroport de Perth (Australie), permettant aux travailleurs de l'industrie minière en déplacements réguliers d'accéder facilement à la vaccination Covid à leur arrivée dans le pays.



Ce nouveau hub a été installé dans les terminaux 2 et 3 et correspond à l'engagement du groupe minier de contribuer à la vaccination en Australie occidentale.



Rio Tinto précise ainsi que ce centre est mis à disposition de tous les travailleurs de la communauté minière, quelle que soit l'entreprise pour laquelle ils travaillent.



En outre, Rio Tinto a annoncé que la vaccination était obligatoire pour l'ensemble de son personnel en Australie occidentale.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.