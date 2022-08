Rio tinto ord : Offre d'achat rejetée par Turquoise Hill

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce prendre bonne note de la décision du comité spécial de Turquoise Hill de mettre fin à l'examen de la proposition de Rio Tinto d'acquérir la pleine propriété de Turquoise Hill pour une valeur de 34 dollars canadiens par action.



Le groupe minier se dit 'déçu par la décision du comité' et continue de croire que les termes de la transaction proposée offraient une valeur attrayante aux actionnaires minoritaires de Turquoise Hill.

Rio Tinto ajoute en outre que depuis sa proposition (le 14 mars 2022), la performance moyenne du cours de l'action des pairs de Turquoise Hill a baissé de 35 % à la lumière d'un environnement extérieur dégradé et plus incertain.



Pour rappel, Rio Tinto est partenaire financier du projet minieur d'Oyu Tolgoi en Mongolie, une mine à ciel ouvert exploitée par Turquoise Hill et par le gouvernement Mongol.



' Rio Tinto reste plus que jamais engagé envers le succès à long terme d'Oyu Tolgoi. Bien que nous soyons déçus par cette décision [du conseil de Turquoise Hill], nous continuerons à travailler de manière constructive avec le conseil d'administration de Turquoise Hill pour faire avancer le projet Oyu Tolgoi, indique le directeur général de Rio Tinto, Copper Bold Baatar.



