Rio tinto ord : Nouveaux objectifs de décarbonation

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a dévoilé aujourd'hui des mesures afin de renforcer l'entreprise et améliorer ses performances, avec notamment une stratégie à long terme visant à combiner décarbonation et rendements attractifs pour les actionnaires.



Le Groupe dévoile notamment un nouvel objectif de réduction de 50 % de ses émissions de carbone Scope 1 & 2 d'ici 2030, soit plus du triple de son objectif précédent. Une réduction de 15 % des émissions est désormais visée pour 2025, contre 2030 précédemment. Ces objectifs sont soutenus par environ 7,5 milliards de dollars d'investissements directs pour réduire les émissions entre 2022 et 2030.



'Nous avons une voie claire pour décarboner notre entreprise et développons activement des technologies qui permettront à nos clients et aux clients de nos clients de se décarboner', confirme le directeur général de Rio Tinto, Jakob Stausholm.



Par ailleurs, hier, Rio Tinto a annoncé renouveler son partenariat avec l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), avec un investissement de 2 millions de dollars sur trois ans afin de poursuivre les travaux de R&D dans les Technologies de traitement de la bauxite et des résidus.





