Rio tinto ord : Nouveau président du conseil en 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto fait part de la nomination de Dominic Barton pour succéder à Simon Thompson en tant que nouveau président du conseil d'administration. Il rejoindra le conseil à compter du 4 avril prochain et en prendra la présidence à l'issue de l'AG annuelle du 5 mai.



Simon Thompson quittera ses fonctions d'administrateur non exécutif de Rio Tinto et de président en même temps le 5 mai, après avoir été président pendant quatre ans et administrateur non exécutif depuis 2014.



Canadien d'origine ougandaise, Dominic Barton a passé plus de 30 ans chez McKinsey & Company, dont neuf en tant qu'associé directeur mondial et six en tant que président pour l'Asie. Plus récemment, il est ambassadeur du Canada en Chine depuis 2019.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.