Rio tinto ord : Nouveau contrat d'énergie pour la fonderie ISAL

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce que grâce à la révision d'un contrat d'électricité, sa fonderie d'aluminium ISAL, située en Islande, va pouvoir continuer à fonctionner 'dans une position concurrentielle améliorée.'



L'accord avec Landsvirkjun, le fournisseur d'électricité, offre en effet un prix de l'électricité plus compétitif et une meilleure flexibilité énergétique.



Parallèlement à ce nouvel accord, Rio Tinto précise avoir décidé de retirer une plainte déposée auprès de l'Autorité islandaise de la concurrence en juillet 2020 concernant l'approvisionnement énergétique de la fonderie.



Détenue à 100% par Rio Tinto, la fonderie ISAL emploie environ 500 travailleurs sur place.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.