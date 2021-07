Rio tinto ord : Niveaux de production mitigés au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto publie aujourd'hui ses données de production, au titre du 2e trimestre, des chiffres qui laissent entrevoir une baisse de la production concernant plusieurs minerais. 'Opérationnellement, nous ne sommes pas là où nous voulons être', reconnaît Jakob Stausholm, le directeur général.



Le groupe minier indique avoir dû faire face à diverses difficultés notamment dans ses opérations au Pilbara (Australie) avec le raccordement de mines de remplacement et des niveaux de précipitations élevés. Rio Tinto pointe également les contraintes liées à la crise sanitaire, et notamment les restrictions de voyage, qui ont affecté son activité.



Dans ce contexte, les expéditions de minerai de fer depuis Pilbara ont chuté de 12% au 2e trimestre (par rapport au 2e trimestre 2020) et s'établissent à 76.3 Mt (millions de tonnes). Dans le même temps, la production de ce minerai de fer à Pilbara a chuté de 9%, à 75.9 Mt.



La production de Bauxite est, elle-aussi, en recul (-6%, à 13.7 Mt), tout comme le minerai de cuivre (-13%, à 115.5 kilotonnes) et les granulés et concentrés de minerai de fer (-2% à 2.7 Mt).



En revanche, Rio Tinto a vu sa production trimestrielle d'aluminium croître de 4%, à 816 kilotonnes. La production de dioxyde de titane progresse aussi de 14% et s'établit à 298 kilotonnes.



Rio Tinto anticipe une hausse du coût du minerai de fer à Pilbara pour 2021, passant d'entre 16.7 et 17.7$ la tonne à entre 18 et 18.5$, hausse notamment imputable à l'augmentation du diesel et de la main d'oeuvre mais aussi aux coûts de gestion du patrimoine minier sans oublier la Covid, indique le groupe minier.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.