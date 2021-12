Rio tinto ord : Mise sur l'éolien et le solaire à Madagascar

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto QIT Madagascar Minerals (QMM) et son partenaire Crossboundary Energy (CBE) ont posé aujourd'hui la première pierre de projets de centrales solaire et éolienne qui alimentera les opérations de la mine d'ilménite de QMM à Fort Dauphin, dans le sud de Madagascar.



Le projet d'énergie renouvelable doit jouer un rôle clé dans la mise en oeuvre du concept de 'mine durable' de QMM et permettre aux opérations de Rio Tinto à Madagascar d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2023.



La centrale d'énergie renouvelable sera construite et exploitée par CBE, un producteur d'électricité indépendant reconnu, avec qui QMM a signé un contrat d'achat d'électricité de 20 ans. La première unité, une installation d'énergie solaire de 8 MW, sera opérationnelle en 2022 suivie, un an plus tard, par une installation d'énergie éolienne de 12 MW.



Le projet comprend également un système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion de 8,25 MW, précise Rio Tinto.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.