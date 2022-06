Rio tinto ord : Lance une canette faible empreinte carbone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto a annoncé aujourd'hui, en partenariat avec Corona Canada, le lancement de la première canette de boisson à faible empreinte carbone et marquée comme telle au Canada, fabriquée par Ball Corporation.



Les canettes, maintenant disponibles dans le cadre d'un essai pilote en Ontario, sont faites d'aluminium de Rio Tinto et reposent sur la technologie ELYSIS. À l'occasion de ce lancement limité, 1,2million de canettes ont été munies d'un QR code pour inciter les consommateurs à en apprendre davantage sur leur faible empreinte carbone. Cet essai pilote est un premier pas vers la mise en marché d'une canette de boisson entièrement traçable.



À l'heure actuelle, environ 70% de l'aluminium utilisé dans les canettes produites en Amérique du Nord est de l'aluminium recyclé. En combinant ce métal recyclé avec l'aluminium faible en carbone de Rio Tinto - fabriqué à partir d'hydroélectricité renouvelable - et le métal produit à l'aide de latechnologie d'électrolyse ELYSISsans émissions directes de gaz à effet de serre, on réduit les émissions de carbone de plus de 30%.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.