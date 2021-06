Rio tinto ord : L'hydrogène, une solution pour l'aluminium vert ?

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce aujourd'hui s'être associé à l'Agence australienne des énergies renouvelables (ARENA) afin d'étudier si l'hydrogène pouvait remplacer le gaz naturel dans les raffineries d'alumine et réduire les émissions polluantes.



Rio Tinto va conduire une étude de faisabilité de 1,2 M$ à ce sujet, financée à parts égales avec ARENA via une subvention de 580 000 dollars.



'L'exploration de ces nouvelles technologies et méthodes d'énergie propre est une étape cruciale vers la production d'aluminium vert', affirme le directeur général d'ARENA, Darren Miller.



'En cas de succès, les enseignements techniques et commerciaux de l'étude de Rio Tinto pourraient conduire à la mise en oeuvre de la technologie de calcination de l'hydrogène, non seulement en Australie, mais aussi à l'international', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.