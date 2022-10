Rio tinto ord : Jefferies confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours 6600p.



L'analyste estime que la production de minerai de fer, d'aluminium et de cuivre de Rio au 3ème trimestre a augmenté par rapport au 2ème trimestre mais a été légèrement plus faible que prévu.



' La direction a réitéré la plupart de ses prévisions, bien qu'elle indique maintenant l'extrémité inférieure de la fourchette de production de minerai de fer de 320-335 Mt pour 2022 ' souligne Jefferies.



' Les prévisions de coût du minerai de fer restent inchangées, tandis que les prévisions de coût du cuivre ont augmenté en raison de la baisse de la production raffinée. Les prévisions d'investissement pour 2022 ont été réduites de 7,5 milliards de dollars à 7,0 milliards de dollars. L'EBITDA est en baisse et devrait atteindre son niveau le plus bas en 2023 ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.