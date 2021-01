Rio tinto ord : Détaille ses chiffres de production pour 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Au terme de son exercice 2020, Rio Tinto estime avoir fourni une solide performance, face au défi mondial constitué par la pandémie.



Le groupe minier a vu sa production de fer de Pilbara (Australie) croître de 2% en 2020 par rapport à 2019, à 333,4 millions de tonnes (Mt), tout comme la bauxite (+2%, à 56,1 Mt).



En revanche, les extractions de cuivre reculent de 9% sur l'année (527,9 Mt), tout comme le dioxyde de titane (-7% à 1,12 Mt).

La production d'aluminium est restée stable à 3,2 Mt et devrait encore le rester en 2021.



Le groupe prévoit une production de bauxite comprise entre 56 et 59 Mt en 2021 et de 325 à 340 Mt pour le fer de Pilbara. Les extractions de cuivre devraient se situer entre 500 et 550 Mt, et le dioxyde de titane entre 1,1 et 1,3 Mt, estime Rio Tinto.



