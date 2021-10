Rio tinto ord : Coopération avec l'État du Queensland (Australie)

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce avoir signé une déclaration de coopération avec le gouvernement de l'État du Queensland (Australie), avec l'idée de saisir les opportunités offertes par les énergies propres et faire de la région du Central Queensland un centre industriel d'énergie renouvelable.



La première ministre de l'État, Annastacia Palaszczuk, a d'ailleurs annoncé la construction de la plus grande usine de fabrication d'électrolyseurs à hydrogène au monde dans la région.



Dans ce cadre, Rio Tinto, premier partenaire signataire de la déclaration de coopération, s'est engagé à utiliser son expérience pour aider à créer une future industrie verte pour le Queensland.



'Nous savons qu'avec une approche engagée et coordonnée pour un nouvel avenir énergétique, le Queensland peut prospérer dans une économie mondiale à faible émission de carbone', a commenté Kellie Parker, directrice générale de Rio Tinto Australie.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.