Rio tinto ord : Contrat de sponsoring dans le basket australien

(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un nouveau contrat de sponsoring, Rio Tinto va s'associer aux équipes des Perth Wildcats et Perth Lynx afin d'accompagner le développement du basket-ball en Australie occidentale (WA) et faire progresser les jeunes talents émergents au niveau élite de la compétition.



Le partenariat permettra notamment de faciliter l'accès à ce sport et à promouvoir les femmes dans cette discipline à un niveau professionnel.



Le programme permettra d'ouvrir une nouvelle académie Rio Tinto Perth Wildcats à partir de la saison 2023/24, conçue pour soutenir 25 athlètes à haut potentiel, âgés de 14 à 19 ans et issus de divers horizons.



Par ailleurs, le soutien financier de Rio Tinto permettra de renforcer le développement d'un programme d'académie Lynx et permettra à cette équipe de fonctionner au plafond salarial maximal.



