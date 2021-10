Rio tinto ord : Capture et stockage du CO2 avec Carbfix

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce un partenariat stratégique avec Carbfix, dans le cadre d'un projet de capture et de stockage du CO2 sous terre, aux alentours de la fonderie d'aluminium ISAL de Rio Tinto, en Islande.



Le protocole d'accord prévoit que Carbfix utilisera les terres de Rio Tinto entourant la fonderie ISAL pour y forer des puits d'injection et y établir le terminal Coda, un centre de stockage de minerai de carbone.



Le CO2 liquéfié est alors injecté dans les formations géologiques en minéraux carbonatés solides, accélérant ainsi les processus naturels.



' La technologie innovante développée par Carbfix ouvre la voie à une nouvelle décarbonation de la production d'aluminium dans notre fonderie ISAL', a réagi le directeur général de Rio Tinto Aluminium, Ivan Vella.



Carbfix prévoit de forer les premiers puits d'injection pour le terminal de Coda en 2022, avec des livraisons de CO2 à partir de 2025.





