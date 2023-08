Rio tinto ord : Alliance finalisée dans le cuivre au Pérou

(CercleFinance.com) - Rio Tinto et First Quantum ont annoncé lundi avoir finalisé la création de leur coentreprise visant à relancer le développement de La Granja, une mine de cuivre située au Pérou.



Aux termes de l'accord, First Quantum a bouclé l'acquisition de 55% du projet pour un montant de 105 millions de dollars et prévoit d'investir 546 millions de dollars supplémentaires dans le site, dont il deviendra l'opérateur.



La mine de La Granja, située à haute altitude dans les Andes du nord du pays, dispose d'un fort potentiel avec des ressources estimées à quelque 4,3 milliards de tonnes.



Rio Tinto, qui en avait fait l'acquisition en 2006 auprès du gouvernement péruvien, reconnaît de son propre aveu qu'il n'en avait jamais totalement tiré parti.



