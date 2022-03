Rio tinto ord : Aimerait racheter des parts de Turquoise Hill

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce aujourd'hui avoir soumis une proposition non contraignante à Turquoise Hill visant à acquérir 49% des actions en circulation de la société canadienne.



Selon les termes de l'accord, les propriétaires minoritaires se verraient offrir 34 dollars canadiens par action - soit une prime de 32% par rapport au dernier cours de clôture de l'action Turquoise Hill à Toronto - soit une valorisation du capital social minoritaire de 2,7 milliards de dollars US.



Cette proposition intervient après qu'un accord a été conclu entre Rio Tinto, Turquoise Hill et le gouvernement de la Mongolie pour faire avancer le projet minier d'Oyu Tolgoi, en Mongolie.



'Cela simplifierait la structure de propriété d'Oyu Tolgoi, renforcerait le portefeuille de cuivre de Rio Tinto et renforcerait notre engagement à long terme envers la Mongolie', assure le géant minier.



A cette heure, aucun accord n'a toutefois été conclu entre Rio Tinto et Turquoise Hill, et rien ne garantit qu'une transaction résultera de ces discussions.



