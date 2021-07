Rio tinto ord : Achat d'électricité renouvelable à Madagascar

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce aujourd'hui avoir signé un accord d'achat d'électricité à travers une nouvelle centrale d'énergie renouvelable qui alimentera les opérations de sa mine d'ilménite QMM à Fort Dauphin, dans le sud de Madagascar.



Ce projet, qui utilise l'énergie solaire et éolienne, contribuera de manière significative à ce que les opérations de Rio Tinto à Madagascar atteignent leur objectif de neutralité carbone d'ici 2023, assure le groupe minier.



La centrale d'énergie renouvelable, qui sera construite, et détenue et exploitée par le producteur d'énergie indépendant CrossBoundary Energy (CBE) sur une période de 20 ans, comprendra une installation solaire de 8 MW et une installation éolienne de 12 MW pour alimenter les opérations d'extraction et de traitement.



Par ailleurs, un système de stockage d'énergie par batterie lithium-ion jusqu'à 8,25 MW sera aussi installé comme capacité de réserve pour assurer un réseau stable et fiable.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.