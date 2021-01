Rio tinto ord : Accord technologique pluriannuel avec Palantir

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Palantir Technologies a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord d'entreprise pluriannuel visant à accompagner la transformation numérique de Rio Tinto, grâce à la plateforme Foundry.



Le logiciel de Palantir permettra d'intégrer des données brutes provenant d'une multitude de sources disparates dans une représentation des opérations minières critiques de Rio Tinto. L'entreprise pourra alors prendre des décisions en s'appuyant sur cette source unique combinant des données opérationnelles et transactionnelles.



'Ce partenariat est une étape importante de notre transformation numérique; permettant une prise de décision rapide et tournée vers l'avenir dans toutes nos opérations, ce qui mènera à de meilleurs résultats en matière de sécurité, de coût et de production ', a déclaré Fay Cranmer, CIO de Rio Tinto.





