Rio tinto ord : Accord fiscal avec Madagascar autour de QMM

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce être parvenu à un accord avec gouvernement de Madagascar autour des futures dispositions fiscales pour QIT Madagascar Minerals (QMM). Les deux parties ont renouvelé leur partenariat à long terme pour l'exploitation durable de la mine de QMM à Fort Dauphin, Madagascar.



Selon Rio Tinto, ce nouvel accord devrait permettre d'améliorer les bénéfices reçus par le peuple malgache et soutiendra un avenir durable pour la mine de QMM, en apportant à Rio Tinto une certitude sur les arrangements fiscaux.



Selon les termes de l'accord, le taux de redevance passera de 2 % à 2,5 % et QMM versera son premier dividende au gouvernement de Madagascar en 2023.



' Rio Tinto s'engage à développer de manière responsable ses activités d'extraction de sables minéraux à Madagascar. Cet accord est une étape importante pour soutenir un avenir à long terme pour QMM et réaffirme notre engagement à fournir des avantages accrus pour toutes les parties, y compris les communautés de Madagascar', a commenté Sophie Bergeron, directrice générale de Rio Tinto Fer et Titane.



