Rio tinto ord : Accord avec TRQ pour le financement d'Oyu Tolgoi

(CercleFinance.com) - Rio Tinto annonce aujourd'hui la conclusion d'un accord de principe contraignant (HoA) avec Turquoise Hill Resources (TRQ) portant sur un plan de financement visant à achever le projet minier d'Oyu Tolgoi (OT) en Mongolie.



Le plan de financement répond au besoin de financement connu restant estimé à environ 2,3 milliards de dollars. Il remplace les arrangements établis dans le précédent accord entre les deux parties et prévoit notamment de rééchelonner le paiement de 1,4 milliard de dollars de dettes auprès de prêteurs, indique Rio Tinto.



'Cet accord et ce rapprochement avec TRQ représentent une étape majeure dans la poursuite du développement d'Oyu Tolgoi, qui devrait devenir l'une des plus grandes mines de cuivre du monde', a réagi le directeur général de Rio Tinto Copper, Bold Baatar.



Rio Tinto détient actuellement près de 50,8% des actions ordinaires émises et en circulation de TRQ.



