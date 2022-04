Rio tinto ord : A payé 13,3 Mds$ de taxes et redevances en 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de son rapport économique 2021, Rio Tinto met en avant sa contribution à l'économie via le paiement de 13,3 milliards de dollars de taxes et de redevances mondiales payées au cours de l'année, contre 8,4 milliards de dollars en 2020.



'Malgré les défis persistants de la COVID-19, Rio Tinto a apporté une contribution économique directe totale de 66,6 milliards de dollars dans les pays et les communautés où elle opère en 2021, contre 47 milliards de dollars l'année précédente', assure la société minière.



En Australie - qui abrite environ la moitié des actifs du groupe - Rio Tinto a payé 11,1 milliards de dollars (14,8 milliards de dollars australiens) en taxes et redevances, contre 6,8 milliards de dollars (9,8 milliards de dollars australiens) l'année précédente.



La société a également effectué des paiements importants au Canada (855 millions de dollars), en Mongolie (544 millions de dollars), au Chili (562 millions de dollars) et aux États-Unis (81 millions de dollars).





