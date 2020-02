Rexel : Résultat net en hausse de 50,3% à 203,8 ME en 2019

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rexel a enregistré des ventes de 13 742,3ME sur l'ensemble de l'année 2019, en croissance de 2,8% en données publiées. En données comparables et à nombre de jours constant, les ventes progressent de 1,4%.



La marge brute est en hausse de 36 points de base par rapport à l'année précédente à 25,0% des ventes. L'EBITA ajusté s'est établi à 685,1ME, en hausse de 5,1% sur l'ensemble de l'année 2019. La marge d'EBITA ajusté a progressé de 18 points de base, à 5,0% du chiffre d'affaires.



Le résultat net est en hausse de 50,3% à 203,8ME (contre 135,6ME sur l'année 2018). Le résultat net récurrent s'est élevé à 341,2ME, en hausse de 7,5%.



' Nous anticipons pour 2020, à périmètre et taux de change comparables une croissance de l'EBITA ajusté comprise entre 2% et 5%, une conversion du free cash-flow d'environ 65% et la poursuite de l'amélioration du ratio d'endettement (dette nette / EBITDAaL).



