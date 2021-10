Rexel : Hausse de 12,6% du CA au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Rexel dévoile un chiffre d'affaires de plus de 3,55 milliards d'euros au titre du troisième trimestre 2021, en hausse de 12,6% en données publiées et de 11,5% en données comparables et à nombre de jours constant.



Le distributeur de matériel électrique explique que cette progression reflète 'des tendances positives en Europe et en Amérique du Nord et légèrement négative en Asie-Pacifique en raison d'une base comparable difficile'.



Rexel se dit très confiant dans ses objectifs 2021, à savoir, à périmètre et taux de change comparables, une croissance des ventes à jours constants entre 12 et 15%, une marge d'EBITA ajusté d'environ 5,7% et une conversion de free cash-flow supérieure à 60%.



