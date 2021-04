Rexel : Gagne plus de 1%, un broker relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Rexel gagne plus de 1% à Paris, porté par une analyse de Stifel qui maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre tout en relevant sensiblement son objectif de cours de 7 à 18,3 euros.



Le bureau d'analyses s'appuie notamment sur le récent CMD de Rexel, jugé 'convaincant' et reconnaît avoir probablement sous-estimé par le passé l'impact positif de l'automatisation et de la numérisation.



'En prévision de la publication de ses ventes au premier trimestre (prévue le 22 avril), nous actualisons nos estimations pour refléter les ambitions à court et moyen terme de Rexel partagées lors de son CMD', indique l'analyste.





