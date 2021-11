Rexel : Émission d'obligations liées au développement durable

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le distributeur de matériel électrique Rexel annonce son intention de procéder à une émission d'obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028, pour un montant de 600 millions d'euros.



Ces titres, qui pourront faire l'objet d'un remboursement au gré de Rexel à compter de décembre 2024, viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés du groupe.



Le taux d'intérêt des obligations sera augmenté de 25 points de base à compter du 15 juin 2024, si Rexel n'atteint pas des objectifs de performance durable sélectionnés dans le cadre de son nouveau SLBF ('Sustainability-Linked Bond Framework').



