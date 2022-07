Rexel : Confirme ses objectifs sur l'exercice 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé des ventes de 4 705,4 ME au 2ème trimestre 2022, en croissance de + 12,0 % à jours constants. L'activité a été portée notamment par les tendances à l'électrification, la montée en puissance du digital, la croissance des volumes en Amérique du Nord et des hausses de prix des produits hors-câbles dans toutes les géographies.



L'EBITA ajusté s'inscrit à 703,7 ME, en hausse de + 63,4 % et la marge d'EBITA ajusté au 1er semestre de 7,7 % (en hausse de 228 pbs) atteignant un plus haut niveau historique,



Le résultat net récurrent ressort à 471,1 ME, en hausse de 94,9 % au 1er semestre 2022, atteignant un plus haut historique.



Le groupe enregistre un Free Cash Flow avant intérêts et impôts record de 231,6 ME au 1er semestre 2022 (116,3 ME au 1er semestre 2021).



La direction confirme ses objectifs 2022 supportés par un carnet de commandes record, un effet de base plus facile en Europe au 2ème semestre et un retour à la croissance de la Chine.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.