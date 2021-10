Rexel : L'un des principaux distributeurs de matériel électrique aux USA passe dans le giron de Rexel

(BFM Bourse) - Rexel va renforcer significativement sa présence aux Etats-Unis grâce au rachat de Mayer Electric Supply, un important distributeur de produits et services électriques dans le sud-est du pays, auprès de la famille fondatrice. La transaction réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 456 millions de dollars devrait être rapidement créatrice de valeur.

Belle prise pour le spécialiste coté de la distribution de matériel électrique Rexel. Le groupe, présent dans le monde entier mais réalisant encore la majorité de ses revenus en Europe, annonce la conclusion d'un accord pour l'acquisition de l'américain Mayer. Originaire de l'Alabama avec une forte présence également en Floride, en Géorgie et en Pennsylvanie, l'entreprise a généré 1,2 milliard de dollars de chiffre d'affaires sur la période de douze mois terminée en août dernier.

Fondée en 1930 sous le nom de "The Electric Supply Company", la société appartient depuis 1979 à la famille Collat (alliée de la famille fondatrice par le mariage de Charles Collat et Patsy Weil) et reste dirigée par Nancy Collat Goedecke, fille aînée des précédents. Opérant 68 agences dans 12 États au total, Mayer emploie 1200 salariés.

Sur la base d’une valeur d’entreprise de 456 millions de dollars, la transaction devrait être relutive pour le résultat par action de Rexel dès la première année et créatrice de valeur dès la seconde, notamment grâce à des synergies attendues d’environ 1,5% des ventes acquises à compter de la deuxième année. Avec cette opération, le ratio d’endettement de Rexel demeurera nettement inférieur à deux fois l’Ebitda sur une base proforma.

"L’acquisition de Mayer permettra à Rexel d’étendre sa présence en Amérique du Nord, le plus grand marché mondial de la distribution électrique et un pilier clé de notre stratégie", a souligné le directeur général Guillaume Texier. En 2020, le groupe avait réalisé 3,390 milliards d'euros de chiffre d'affaires aux Etats-Unis, soit 27% de ses ventes totales (l'Amérique du Nord représentant environ 33% en ajoutant le Canada). Sur la base des taux de change actuel, Mayer apporterait 1 milliard d'euros supplémentaires sur base annuelle.

"Les forces des deux entreprises dans les régions où Mayer opère sont très complémentaires et devraient permettre une intégration harmonieuse. Nous sommes impressionnés par la qualité et la réputation de l’équipe de Mayer et sommes impatients de commencer à travailler avec eux, sous la direction de Jeff Baker, directeur général Etats-Unis de Rexel", a ajouté le DG du groupe français, rappelant que l'opération s'inscrivait dans la stratégie et les objectifs financiers annoncés lors du Capital Markets Day de février 2021.

En Bourse, l'annonce de cette acquisition a d'abord été saluée par une hausse de 1,3% du cours de Rexel, avant que le titre ne cède à la déprime générale du marché parisien mercredi. Vers 10h15, face à une rechute de près de 2% du CAC 40, l'action reculait de 1,47% à 17,06 euros.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse