REMY COINTREAU : Vers une poursuite des dégagements

(BFM Bourse) - Poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie de couverture avec une opération de vente à découvert sur REMY COINTREAU.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'analyse graphique en données quotidiennes de l'action REMY COINTREAU permet d'identifier une tendance baissière à court terme comme à moyen terme. Le courant vendeur a gagné en intensité le 24 janvier sur annonce majeure, sur gap baissier très ample. Depuis les volumes sont encore plus puissants sur les phases d'accélération baissière des cours, et beaucoup plus timides sur les phases peu convaincantes de rebond technique. Sous une oblique baissière, l'action enfonce les supports les uns après les autres.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est baissier sur l'action REMY COINTREAU à court terme.

L'équipe de TradingSat.com propose donc aux investisseurs actifs de miser sur ce scénario baissier, en vendant à découvert le titre REMY COINTREAU au cours de 84.850 € et en visant un objectif à 75.000 €. Il est vivement recommandé de placer un ordre stop à 90.10 €.

Le conseil REMY COINTREAU Négatif 84.850 € Objectif : 75.000 € Potentiel : +11.61 % Stop : 90.100 € Résistance(s) : 100.000 / 120.000 / 127.200 Support(s) : 90.000 / 80.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime