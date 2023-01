Remy cointreau : UBS reste à achat après le point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Rémy Cointreau, ainsi que son objectif de cours de 195 euros impliquant un potentiel de progression de 16%, après le point d'activité de la maison française de spiritueux en fin de semaine dernière.



Dans sa note de recherche, il rappelle que le groupe a légèrement battu les attentes en termes des ventes organiques (-6,0% contre un consensus à -6,7%), mais que ceci a été éclipsé par trois à cinq mois de stocks fin décembre et la normalisation aux États-Unis.



'Rémy Cointreau semble bien placé pour réaliser la meilleure croissance des ventes et de l'EBIT de sa catégorie en 2023 et au-delà', juge néanmoins le broker, qui se demande donc si les inquiétudes à court terme ne sont pas 'exagérées'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.