Remy cointreau : Crédit Suisse relève sa cible

(CercleFinance.com) - Dans un contexte de reprise aux Etats-Unis et en Chine, Crédit Suisse relève de 10% ses estimations de BPA sur le titre Rémy Cointreau pour 2021-2023, afin de refléter la hausse des objectifs du groupe.



Le broker rappelle que Rémy Cointreau ' a récemment construit une impressionnante activité de vente directe aux consommateurs, propulsée par le e-commerce (+ 32% au 1er semestre) ' et que ' ses tendances de vente en Chine continentale surpassent celles d'Hennessy '



Crédit Suisse maintient toutefois sa note de sous-performance sur le titre mais relève son objectif de cours, de 115 à 130 euros.





