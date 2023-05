Remy cointreau : Crédit Suisse abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Crédit Suisse maintient sa recommandation Sous-performance sur le titre Remy Cointreau et baisse son objectif de cours de 165 à 160E.



' Le manque de diversification géographique et de produits de Remy pourrait nécessiter une acquisition ', suggère l'analyste.



' Nous réduisons le BPA de l'exercice 23 d'environ 3 % pour tenir compte d'un taux de change moins favorable. Notre nouvel objectif de cours de E160 (à partir de E165) est basé sur un PER à 2 ans de 26x, ce qui implique une prime de 30% par rapport à DGE/Pernod. '



Pour Crédit Suisse, Remy Cointreau se négocie sur la base d'un PER à 12 mois de 28x, soit une prime d'environ 40 % par rapport aux grandes capitalisations du secteur.



