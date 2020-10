Remy cointreau : Baisse organique de 16,4% du CA semestriel

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau affiche des ventes de 430,8 millions d'euros au titre de son premier semestre, en baisse de 17,8% en publié et de 16,4% à devise et périmètre constant, avec une amélioration au deuxième trimestre (-4% en organique) par rapport au premier (-33,2%).



Toutes les grandes zones géographiques sont ressorties en repli sur le semestre écoulé, mais les Amériques (-0,7% en organique) ont bénéficié d'un vrai retour à la croissance au deuxième trimestre, portée par une forte progression des Etats-Unis.



Fort d'un mix géographique plus favorable que prévu, Rémy Cointreau anticipe désormais un résultat opérationnel courant en baisse organique de 25% à 30% pour le premier semestre 2020-21 (contre un repli de 35% à 40% précédemment).



