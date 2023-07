Randstad : Recul de l'activité et bénéfices en berne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Randstad publie un chiffre d'affaires de 6,46 milliards d'euros au titre du 2e trimestre, soit un recul de 5% en organique par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITA récurrent a reculé de 12% (aussi bien en données publiées qu'en organique), pour s'établir à 271 ME, et le bénéfice net ajusté ressort à 185 ME, en repli de 20% en données publiées.



Le BPA sous-jacent s'établit quant à lui à 1,01 euro, contre 1,25 euro un an plus tôt (-19%).



Le groupe néerlandais spécialisé dans le domaine de l'intérim et des services en ressources humaines estime que sa marge brute au 3e trimestre devrait être 'légèrement inférieure' à celle enregistrée au 2e trimestre (20,7%).



Le groupe reste prudent quant à ses prévisions au regard de la visibilité limitée qu'offre le marché.



