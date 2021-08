Ramsay gen sante : Résultat net multiplié par cinq en 2020-21

(CercleFinance.com) - Ramsay Santé publie un résultat net part du groupe de 65 millions d'euros au titre de son exercice 2020-21, à comparer à 13,4 millions l'année précédente, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en amélioration de 1,8 point à 6,8%.



Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 4,02 milliards d'euros, en hausse de 7,4% en données publiées et de 8,3% à périmètre et taux de change constants, 'dans un contexte Covid où Ramsay Santé a continué à jouer un rôle essentiel dans la prise en charge des patients'.



Dans le cadre de ses missions de service public, le groupe d'hospitalisation privée a enregistré une baisse de 3,9% du nombre des passage aux urgences au cours de l'année écoulée, avec environ 650.000 passages dans ses établissements en France.



