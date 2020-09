Ramsay gen sante : Projet de cession de cliniques en Allemagne

(CercleFinance.com) - Ramsay Santé fait part du projet de cession à Bergman Clinics de six cliniques d'origine Capio situées en Allemagne, transaction dont la finalisation est prévue dans le courant du quatrième trimestre 2020.



'Ces cliniques allemandes sont spécialisées dans la chirurgie veineuse et ophtalmologique ; deux d'entre elles sont des hôpitaux généraux régionaux', précise le groupe français d'hospitalisation privée.



'La stratégie du groupe Ramsay Santé vise à renforcer notre présence dans les territoires où nous avons la capacité de devenir un leader du secteur de la santé. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait très complexe pour nous d'y arriver en Allemagne', explique-t-il.



