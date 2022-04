Ramsay gen sante : Offre indicative de KKR sur la maison-mère

(CercleFinance.com) - Ramsay Générale de Santé indique que son actionnaire de référence Ramsay Health Care Limited, a reçu une offre indicative non-liante et conditionnelle d'investisseurs menés par KKR, en vue de l'acquisition de 100% du capital de Ramsay Health Care Limited.



Si cette opération devait être confirmée et présenter des conséquences pour les actionnaires de Ramsay Générale de Santé, dont Ramsay Health Care Limited détient indirectement 52,79% du capital, ses actionnaires en seraient informés le moment venu.



