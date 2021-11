Ramsay gen sante : Le ROC chute de 39% au 2e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ramsay annonce un chiffre d'affaires de 936,4 millions d'euros au titre de son 2e trimestre 2021 (soit la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2021), ce qui représente une hausse de 2% par rapport à la même période l'année précédente.



L'excédent brut d'exploitation ressort à 135,1 millions d'euros, en recul de 18% par rapport au même trimestre un an plus tôt, tandis que le résultat opérationnel courant s'établit à 43,5 millions d'euros, en recul de 39%.



'Contrairement au premier trimestre 2021 (juillet-septembre), ce trimestre a été marqué, notamment pour la France, par une quatrième vague Covid', commente Pascal Roché, directeur général de Ramsay Santé, qui pointe notamment les difficultés à recruter du personnel médicalet paramédical. 'L'activité a été en revanche très solide dans l'ensemble des pays nordiques', analyse-t-il.



Le Groupe continue à déployer son plan stratégique 2025, c'est-à-dire à renforcer son activité principale et à se développer soit sur de nouveaux sites ou sur des installations existantes ainsi que par des acquisitions potentielles.



