Ramsay gen sante : La dernière émission notée 'Ba3' par Moody's

(CercleFinance.com) - Moody's a annoncé jeudi avoir attribué la note 'Ba3' à la dernière émission obligataire 'senior' lancée par le groupe Ramsay Santé.



L'agence de notation précise que la note se rapporte à un emprunt garanti de 1,35 milliard d'euros à échéance 2026/2027, à une ligne de crédit de 100 millions d'euros à maturité 2026 et à une autre facilité de 100 millions d'euros devant également arriver à expiration en 2026.



Tous ces instruments sont destinés à rembourser des prêts arrivant à maturité en 2022 et 2024, indique l'agence de notation.



Moody's explique que sa note 'Ba3' reflète la présence élargie de l'exploitant de cliniques et d'hôpitaux privés, qui bénéficie de son point de vue d'une position de 'leader' en Europe et dans les pays nordiques.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel