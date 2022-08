Ramsay gen sante : Croissance de 81% du BPA annuel

(CercleFinance.com) - Ramsay Santé publie un résultat net part du groupe de 118,4 millions d'euros au titre de son exercice clos fin juin 2022, soit un BPA en croissance de 81% à 1,07 euro, mais une marge opérationnelle courante en repli de 0,3 point à 6,5%.



A 4,3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires annuel du groupe d'hospitalisation privée et de soins primaires s'est accru de 6,9%, dont une croissance organique de 6% (c'est-à-dire corrigée des changements de périmètre et à taux de change constant).



'Pour la première fois en 2022, Ramsay Santé a dépassé le seuil des 10 millions de patients accueillis en Europe dans ses différentes activités, au sein et hors de ses établissements ainsi qu'en digital', souligne le directeur général Pascal Roché.



