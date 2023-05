Ramsay gen sante : Résultat opérationnel de 154 ME sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires non audité s'élève à 3 462 ME sur 9 mois au 31 mars 2023, en croissance de 10,2 % en données brutes. Le chiffre d'affaires non audité du dernier trimestre s'élève à 1 253 ME, en hausse de 13,5 % en données brutes.



L'EBITDA non audité pour la période de neuf mois s'élève à 450 ME, en baisse de -10,5 % en données brutes. L'EBITDA consolidé du groupe pour le trimestre s'élève à 137 millions d'euros, en repli de -18 %, par rapport à la période correspondante précédente.



Le résultat opérationnel courant non audité sur 9 mois s'élève à 154 ME, en baisse de -31,4 % en données brutes.



