Ramsay gen sante : Offre publique pour l'acquisition de GHP

(CercleFinance.com) - Ramsay Santé, au travers de sa filiale suédoise Capio, a annoncé une offre publique recommandée en vue de l'acquisition de GHP Specialty Care un fournisseur suédois de soins de santé spécialisés coté au Nasdaq de Stockholm.



GHP est un prestataire de soins de santé international qui gère 24 cliniques spécialisées dans un certain nombre de domaines de soins incluant l'orthopédie de la colonne vertébrale, la gastro-entérologie, la chirurgie et l'arythmie.





L'offre - qui valorise la totalité du capital social de GHP à environ 228 millions d'euros - a été recommandée à l'unanimité par le comité d'offre de GHP et est soutenue par des engagements d'actionnaires représentant environ 51,4% du capital social et des droits de vote de GHP.



