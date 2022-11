Ramsay gen sante : Hausse de 9,8% du chiffre d'affaires sur trois mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires non audité pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2022 s'est élevé à 1 027,9 millions d'euros, en hausse de 9,8 % par rapport à la même période de l'année précédente. La croissance est de 4.9% à périmètre et taux de change constants.



' Il a été fortement soutenu par une bonne dynamique dans les pays nordiques et les acquisitions récentes ' indique le groupe.



L'EBITDA non audité ressort à 112,6 millions d'euros, en baisse de 16,7 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le résultat opérationnel courant non audité s'est élevé à 13,5 millions d'euros, en baisse de 69,0 %.



' Bien que les conditions d'exploitation s'améliorent, la rentabilité est en retrait par rapport à la période correspondante de l'année précédente en raison de la baisse des subventions liées au Covid, de l'inflation élevée et des difficultés de pénurie de personnel.' a déclaré Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé.



