Ramsay gen sante : Hausse du résultat net à 13,4 ME

(CercleFinance.com) - Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé publié de 3 746,2 millions au cours de l'exercice clos à fin juin 2020, contre 3 401,1 millions d'euros du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, en hausse de 10,1%.



A périmètre constant et taux de change constant, le chiffre d'affaires est en baisse de 6,2% malgré un jour ouvré supplémentaire.



Le résultat opérationnel courant publié atteint 184,7 millions d'euros entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 (soit 4,9% du CA) en hausse de 17,7% par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net part du Groupe est de 13,4 millions d'euros contre un résultat 8,2 millions d'euros au titre de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.



